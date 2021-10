Diretta Fiorentina-Cagliari | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Cagliari, gara della nona giornata di Serie A

Sfruttare l’onda lunga del primo successo in campionato per cercare il bis in trasferta da un lato, trovare una reazione immediata dopo due sconfitte consecutive dall’altro. Con questi propositi, Cagliari e Fiorentina si sfidano nella nona giornata di Serie A al Franchi. Una sfida che Mazzarri dovrà affrontare senza gli infortunati Dalbert, Godin e Walukiewicz. Italiano, dal canto suo, ritrova tra i convocati Castrovilli, infortunatosi durante la trasferta in casa dell’Inter. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Cagliari

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Maleh, Torreira; Saponara, Vlahovic, Nico Gonzalez. All.: Italiano.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Lykogiannis, Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Zappa; Keita Baldé, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

CLASSIFICA SERIE A: