Pirotecnico Bologna-Milan: gol ed espulsioni, Pioli sorride con Bennacer

L’anticipo serale Bologna-Milan regala spettacolo: finisce 4-2 con doppia espulsione e inutile rimonta della squadra di Mihajlovic

Il Milan domina, si fa rimontare, rischia anche in doppia superiorità numerica e alla fine vince 4-2. Contro il Bologna i rossoneri sembrano avere in pugno il match nel primo tempo: gol in apertura di Leao, espulsione di Soumaoro, raddoppio di Calabria per il 2-0 con il quale si va all’intervallo.

Nella ripresa per la squadra di Pioli si spegne la luce e il Bologna riesce nell’impresa di rimontare 2 gol in inferiorità numerica: autogol di Ibrahimovic, gol di Barrow e il 2-2 che fa esplodere il Dall’Ara. Le emozioni però sono tutt’altro che finite: Soriano fa una brutta entrata su Ballo-Toure e viene espulso con l’ausilio della Var. Bologna in nove, Milan tutto in avanti con Giroud al fianco di Ibrahimovic e Tatarusanu costretto ad una bella uscita per evitare il tris. Nel finale poi ci pensa Bennacer a togliere le castagne dal fuoco: tiro dal limite e Skorupski battuto. Al 90′ poi arriva il poker di Ibrahimovic. Al Bologna restano i complimenti, al Milan tre punti che valgono almeno per stasera il primo posto in classifica.

BOLOGNA-MILAN 2-4: 16′ Leao (M), 35′ Calabria (M), 46′ Ibrahimovic aut. (B), 52′ Barrow (B), 84′ Bennacer (M), 90′ Ibrahimovic (M)

Classifica Serie A: Milan* 25; Napoli 24 punti; Inter 17; Roma 15; Lazio, Atalanta e Juventus 14; Bologna*, Fiorentina ed Empoli* 12; Torino* e Sassuolo* 11; Udinese e Sampdoria* 9; Verona, Venezia* 8; Spezia* 7; Cagliari e Genoa* 6; Salernitana* 4

*una partita in più