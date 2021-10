pagelle Bologna-Milan

Pagelle e tabellino di Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A

Dopo aver messo in discesa il match, chiudendo il primo tempo avanti per due reti, con Leao e Calabria, il Milan si complica la vita.

Il Bologna rientra, clamorosamente in partita, con l’autogol di Ibrahimovic e il gol di Barrow. La doppia espulsione è difficile da reggere e i rossoneri si riportano avanti con Bennacer. Poi arriva il sigillo del bomber svedese.

Ecco i voti:

BOLOGNA

Skorupski 6,5 – L’impressione che possa fare di più in occasione del primo gol, nonostante la deviazione, resta. Sul secondo l’uscita non è delle migliori ma che miracolo su Giroud.

Soumaoro 3,5 – Il centrale di Mihajlovic è un vero disastro. Si fa bruciare in velocità da Leao in occasione del gol e pochi minuti dopo l’arbitro lo espelle per un fallo da ultimo uomo.

Medel 6 – Fare a sportellate con Ibrahimovic non è per nulla facile. Soffre parecchio nel corso del primo tempo, nella ripresa mette in campo tutta la sua personalità, lottando fino alla fine. Dall’87’ Orsolini s.v.

Theate 6 – E’ il centrale che meglio riesce a contrastare Ibrahimovic. Ci mette tanta grinta

De Silvestri 5 – Fatica a mettersi in mostra. Affonda poco per via di un Ballo-Toure stranamente ispirato e per il solito Leao.

Svanberg 7 – Gioca a testa alta e con personalità. Muscoli e cervello a servizio della squadra. Il futuro è tutto suo.

Domínguez 6 – Un’ora di gioco buona per il centrocampista di Sinisa Mihajlovic che si rende utile in entrambe le fasi Dal 63′ Schouten s.v.

Hickey 5,5 – Ci prova anche stasera ad andare a segno ma senza successo. Non segue Calabria in occasione del secondo gol e fa poco per farsi notare. Dal 62′ Dijks s.v

Soriano 4 – Fatica a trovare la posizione giusta nel corso del primo tempo. Nel secondo, nonostante l’inferiorità numerica, riesce a fornire l’assist perfetto per Barrow. Poi rovina tutto con un intervento killer su Ballo-Toure.

Barrow 7 – Ha qualità e quando ha la possibilità la mette in mostra. Da un suo corner arriva l’autogol di Ibrahimovic e poi è bravissimo sul filo del fuorigioco a scattare e battere Tatarusanu. Dal 63′ Binks s.v.

Arnautović 6,5 -Nel primo tempo perde il duello con i centrali del Milan, rischiando di farsi espellere per il troppo nervosismo. Nel secondo è un altro calciatore: si rifà con una super giocata che dà il via al gol di Barrow e aiuta la squadra fino alla fine. Dall’83’ Santander s.v.

All. Mihajlovic 6,5 – Il suo Bologna sfiora l’impresa in inferiorità numerica, mostrando cuore ma anche qualità e carattere.

MILAN

Tătăruşanu 6 – Ha poche colpe în occasioni dei gol subiti. Dopo un’uscita a vuoto è bravo a metterci in corpo su Arnautovic al 78′.

Calabria 6,5 – Avvio complicato con qualche passaggio sbagliato di troppo. Il capitano, poi, veste i panni di Theo e con una sassata batte Skorupski.

Kjaer 5,5 – Dirige benissimo la difesa nel primo tempo e da un suo lancio nasce l’espulsione di Soumaoro. Nel secondo è tra i colpevoli del gol di Barrow e nel finale si perde ancora Arnautovic.

Tomori 6 – Rialza la testa dopo il match complicato di Oporto. Anticipi sicuri e precisi, perde mezzo voto per il secondo gol del Bologna.

Ballo-Touré 6 – E’ chiamato più ad attaccare che a difendere. Si mostra in crescita, affondando sulla fascia sinistra con i tempi giusti. Dall’84’ Kalulu s.v.

Bennacer 7,5 – Come per Calabria l’inizio non è dei migliori. Cresce subito, mettendo in mostra la sua personalità. Tanti i palloni recuperati, la regia è sempre di ottimo livello. Tira il coniglio dal cilindro con un gran tiro da fuori area, che riporta il Milan avanti. Nel finale serve pure l’assist per Ibra.

Tonali 6 – E’ stato il migliore del Milan in questo inizio di stagione. Stasera ha poca benzina e si limita al compitino, strappando la sufficienza. Dal 45′ Bakayoko 6 – Un suo mancato intervento beffa Ibrahimovic, che batte Tatarusanu. Fa poco per tutta la partita ma da una sua iniziativa nasce il gol di Bennacer.

Castillejo 6,5 – Lo spagnolo dimostra di essere sul pezzo anche stasera. Si mette a servizio della squadra e quando può entra dentro il campo per pungere. Esce per infortunio. Dal 45′ Saelemaekers 5 – Dimostra di attraversare un momento non facile.

Krunic 5 – Ha solo il merito di far espellere Soumaoro. Nel corso della partita fa davvero poco. Dal 60′ Giroud 6 – Si mette in mostra con un super colpo di testa neutralizzato da Skorupski alla grande.

Leao 6,5 – Sblocca il match con un gol da grande attaccante. Nel secondo tempo forza spesso la giocata, dimostrando di non essere lucido.

Ibrahimovic 6,5 – Dopo un primo tempo di buon livello, in cui sforna l’assist per Leao, si spegne nella ripresa. Tante giocate sbagliate e un autogol sfortunato. Al 90′ riesce però a chiudere la partita con un gol da cecchino vero.

All. Pioli 6,5 – Il suo Milan vince ancora in Serie A ma che sofferenza. Siamo certi che si farà sentire dopo i due gol subiti nel secondo tempo

Valeri 6,5 – Niente da dire sui due rossi estratti per il Bologna. Forse esagera con i cartellini gialli ma dopo due espulsioni non era facile.

TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 2-4

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Domínguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautović. A disp.: Bardi, Molla; Binks, Mbaye; Schouten, Vignato; Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, van Hooijdonk. All.: Mihajlović.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunić, Leão; Ibrahimović. A disp.: Jungdal, Mirante; Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bakayoko, Saelemaekers; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma.

GOL: 16′ Leao (M), 35′ Calabria (M), autogol Ibrahimovic (B), 52′ Barrow (B), 84′ Bennacer (M), 90′ Ibrahimovic (M)

AMMONITI: 34′ Arnautovic (B), 45′ Tonali (M), 60′ Calabria (M), 67′ Saelemaekers (M)

ESPULSI: 20′ Soumaoro (B), 58′ Soriano (B)