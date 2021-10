DIRETTA Serie A, Bologna-Milan | Segui la cronaca LIVE

Chiude il sabato della nona giornata del campionato di Serie A, la sfida tra il Bologna di Mihajlovic e il Milan di Pioli

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto, condita da diverse polemiche, il Milan vola in Emilia per affrontare il Bologna nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A.

I rossoblu padroni di casa guidati dall’ex Sinisa Mihajlovic, si presentano alla sfida dopo il pareggio esterno ottenuto sul campo dell’Udinese di Luca Gotti e veleggiano nelle zone alte della classifica a quota 12 punti. Gli avversari di giornata, i rossoneri di Stefano Pioli, nel turno precedente hanno battuto il Verona di Igor Tudor, quarta vittoria consecutiva, in rimonta tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Classifica Serie A: Napoli 24 punti; Milan 22; Inter 17; Roma 15; Lazio, Atalanta e Juventus 14; Bologna, Fiorentina ed Empoli* 12; Torino* e Sassuolo* 11; Udinese e Sampdoria* 9; Verona, Venezia* 8; Spezia* 7; Cagliari e Genoa* 6; Salernitana* 4

*una partita in più