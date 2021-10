A poche ore dal derby d’Italia: via dall’Inter, ha scelto la Juventus

Tra i rinnovi importanti in bilico, ce ne sono parecchi nelle tre grandi big storiche della Serie A: nel frattempo una scelta è stata fatta ed è clamorosa, proprio alla vigilia di Inter-Juve



Juventus, Milan, Inter, tutte alle prese con situazioni più o meno complicate nella propria rosa. Parliamo di rinnovi di contratto, alcuni in stand-by che preoccupano e altri invece in dirittura d’arrivo. In questo senso a essere più tranquilla sembra la Juve, che a breve dovrebbe ufficializzare il prolungamento di Dybala e poi di Cuadrado.

In casa Milan il discorso è multiplo e riguarda senza dubbio Franck Kessie, per cui lo spettro di un addio a gennaio rischia di avanzare sempre di più, Alessio Romagnoli e il mister Stefano Pioli, oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic. Ma per lo svedese la questione è di certo diverse e legate ad altri aspetti.

Calciomercato, alla vigilia di Inter-Juventus: scelta fatta per Brozovic

Per Marotta, invece, il nodo si chiama Marcelo Brozovic. Al momento non c’è ancora la firma, il croato vuole un ingaggio importante: l’Inter riconosce l’importanza del giocatore – in scadenza 2022 – ma oltre un certo limite non intende spingersi. Prossimamente ci saranno incontri col padre del giocatore e l’avvocato. Ma intanto le voci sul suo futuro continuano: ai nostri followers su Twitter abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare per loro Brozovic.

📊MOMENTO SONDAGGIO 🔥 C'è ancora distanza tra l'#Inter e #Brozovic per il rinnovo di contratto. Cosa dovrebbe fare il centrocampista croato? 📲 VOTA, RT E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 23, 2021

Il testa a testa, come sarà domani sera in campo, è stato tra il rinnovo con l’Inter accettando l’offerta nerazzurra, è il ‘tradimento’ con passaggio alla Juventus. Alla fine l’ha spuntata la seconda opzione, ovvero il trasferimento in bianconero che senza dubbio avrebbe del clamoroso. Più staccata, invece, per i nostri amici di Twitter, la pista esterao il rinnovo ma solo a cifre alte.