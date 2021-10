Inter, Calhanoglu ‘non funziona’: Inzaghi prova lo scambio

In casa Inter, molto deludente finora il rendimento di Hakan Calhanoglu: e Simone Inzaghi pensa già a uno scambio in Serie A

L’Inter, domani in casa contro la Juventus, è chiamata a rispondere dopo la brutta sconfitta con la Lazio e a lanciare un segnale importante al campionato.

La squadra di Inzaghi si gioca molto nello scontro diretto con i bianconeri. I tre punti sono fondamentali per non perdere contatto dalla vetta, l’impatto con una delle principali rivali per il titolo dirà molto sulle ambizioni nerazzurre. Finora, buone risposte dal punto di vista del gioco, ma con un innesto del mercato piuttosto deludente. Vale a dire, Hakan Calhanoglu, che dopo un debutto scintillante ha faticato a ritrovarsi e a incidere. Valutazioni in corso sul turco, acquistato a parametro zero, ma che a gennaio, a sorpresa, potrebbe essere già sacrificato.

Inter, già addio per Calhanoglu: ritorno di fiamma per Inzaghi, gli scenari

Inzaghi ripensa così al suo pupillo Luis Alberto, che già, prima dell’acquisto di Calhanoglu, era stato suo oggetto del desiderio. Lo spagnolo, a sua volta, sta vivendo un momento difficile alla Lazio, con Sarri decisamente insoddisfatto del suo rendimento in partita e durante gli allenamenti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, Inzaghi ammette: “Per domani non recupera. Lazio? Ora faremo così”

Un atteggiamento indolente, quello dell’andaluso, che stando al ‘Messaggero’ non va proprio giù al nuovo tecnico biancoceleste. Nuovi screzi tra i due e anche i compagni iniziano a essere stanchi. In vista una nuova panchina con il Verona, con Basic che scala sempre più posizioni. Così, secondo il quotidiano romano, il clamoroso scambio potrebbe anche prendere corpo.