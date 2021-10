Torino-Genoa 3-2, gol e spettacolo all’Olimpico

Finisce 3-2 l’anticipo della nona giornata di Serie A tra Torino e Genoa, gol ed emozioni non sono mancate all’Olimpico

Gol, emozioni e una sfida in bilico sino all’ultimo istante. La noia certamente non è mancata in Torino-Genoa, anticipo della nona giornata di Serie A, che si è eccezionalmente giocato alle 18.30 del venerdì. Granata vittoriosi ma non senza sofferenza: all’Olimpico il match si è concluso 3-2 per i padroni di casa.

A sbloccare la sfida, dopo un quarto d’ora, è il paraguayano Sanabria, uno degli ex di giornata, che di testa trafigge un altro ex, Sirigu. Il portiere sardo è freddato anche alla mezz’ora dal sinistro vincente di Pobega. Il Torino sembra dominare e chiude il primo tempo avanti 2-0. Nella ripresa i granata trovano il tris con il cross di Linetty deviato da Vasquez, ma l’arbitro poi annulla per fallo in attacco. Il Genoa accorcia poi con Destro al 70′. Gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, ma Praet offre a Brekalo il facile tris granata al 78′. Dopo due minuti Caicedo, imbeccato da Kallon, sigla il definitivo 3-2. Il Genoa sfiora poi il pari con Rovella su punizione all’86’, ma il risultato non cambia più. I granata salgono a 11 punti, rossoblù fermi a 6.

Torino-Genoa 3-2

MARCATORI: Sanabria (T) 15′, Pobega (T) 30′, Destro (G) 70′, Brekalo (T) 78′, Caicedo (G) 80′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Fiorentina 12, Bologna 12, Torino* 11, Empoli 9, Udinese 9, Verona 8, Sassuolo 8, Venezia 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa* 6, Cagliari 6, Salernitana 4

*una partita in più