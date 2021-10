Diretta Lazio-Marsiglia | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Marsiglia, gara della terza giornata della fase a gironi di Europa League

Dopo l’importante vittoria contro l’Inter, la Lazio cerca conferme anche in Europa League per conquistare altri punti importanti nel Gruppo E. Grazie alla vittoria contro la Lokomotiv Mosca, la squadra di Maurizio Sarri si è portata al secondo posto del girone, con un punto di vantaggio proprio sul Marsiglia, avversario odierno. Sampaoli cerca il primo successo, dopo aver pareggiato le precedenti due gare. Gli ultimi precedenti in EL risalgono al 2018, quando i capitolini si imposero sia all’andata che al ritorno. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Marsiglia

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara; Guendouzi; Under; Payet; Lirola; Milik. All.: Sampaoli

CLASSIFICA GRUPPO E: Galatasaray 4; Lazio 3; Marsiglia 2; Lokomotiv Mosca 1