Jorginho dimentica il saltello: il nuovo trucco dal dischetto

Jorginho è tornato al gol su calcio di rigore nella sfida tra Chelsea e Malmoe: nuova rincorsa per il centrocampista dopo gli errori in Nazionale

Il saltello ‘condanna’ Jorginho. Il centrocampista del Chelsea e dell’Italia campione d’Europa 2020 è dovuto correre ai ripari dopo che i portieri avevano capito il suo trucco dagli undici metri. Infallibile fino ad un anno fa poi qualcosa si è rotto: un rigore si tre sbagliato, con gli ultimi due che potevano (potrebbero) essere pesanti.

Quello nella finale di Euro2020 non lo è stato, grazie alla freddezza dal dischetto dei suoi compagni e alle parate di Donnarumma. Potrebbe non esserlo anche l’errore contro la Svizzera: l’Italia di Mancini ha ancora nelle proprie mani la qualificazioni ai Mondiali e vincendo a novembre staccherebbe il pass per Qatar 2022. Però l’allarme nella mente di Jorginho è suonato e lo ha confermato dopo il match di settembre in Nazionale lo stesso calciatore: “I portieri mi stanno studiando, comincerò a studiarli anche io. Sto già pensando a come tirarli”.

Il nuovo trucco di Jorginho dal dischetto del rigore

Detto fatto, alla prima occasione Jorginho ha cambiato il suo modo di tirare i penalty. Il caratteristico saltello è stato messo in ‘soffitta’ nelle due trasformazioni dagli undici metri in Chelsea-Malmoe. Due conclusioni con rincorsa tradizionale e tiro centrale che non hanno lasciato scampo ai portieri. L’ex Napoli quindi ha mantenuto la parola, modificando il suo modo di tirare i rigori per evitare di farseli parare. Missione riuscita con il 2 su 2 dagli undici metri in Champions League.