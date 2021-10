Nuovo appuntamento a CMIT TV: segui su Youtube la partita di Zenit-Juventus-, valido per la terza giornata di Champions League

Juventus a caccia del terzo successo in tre partite in Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono volati in Russia per sfidare lo Zenit.

L’obiettivo è chiaramente vincere per portare a casa tre punti preziosi, che servirebbero ad ipotecare il passaggio agli ottavi di finale della competizione.

Segui Zenit–Juventus in diretta sulla CMIT TV: sul canale ‘YouTube’ di Calciomercato.it faremo cronaca e commento della sfida. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! In conduzione Marco Giordano con Fabio Tarantino e Giulia Giroldini.