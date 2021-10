Antonio Conte dice no alla super proposta: vuole solo una squadra

Antonio Conte in attesa del grande ritorno in panchina, il tecnico pugliese ha una proposta sul tavolo ma dice no: attende solo una squadra.

Tra gli allenatori al momento senza una panchina, uno dei profili più intriganti in assoluto è certamente quello di Antonio Conte. Il tecnico pugliese è ancora in attesa di una nuova avventura dopo lo scudetto vinto con l’Inter.

Al momento, si sta tenendo impegnato come commentatore per ‘Sky Sport’, ma il richiamo del campo, per uno come lui, presto si farà insopprimibile. Conte sta tuttavia attendendo la proposta giusta per rimettersi in gioco. Le opzioni non gli mancano, ma, stando a quanto riportano in Inghilterra, avrebbe già fatto una scelta, rifiutando una offerta importante.

Antonio Conte, rifiutata una panchina: ecco la scelta professionale del tecnico

Il ‘Sun’ scrive infatti che con lui avrebbe sondato il terreno il Newcastle, determinato ad aprire un ciclo vincente dopo l’acquisto da parte della nuova proprietà saudita. Ma Conte avrebbe declinato la proposta per un motivo ben preciso.

Infatti, l’ex Ct della Nazionale avrebbe ormai messo gli occhi sulla panchina del Manchester United, sempre più traballante. La posizione di Solskjaer è a forte rischio e per lui si tratterebbe di una grande occasione, dunque vuole farsi trovare pronto al momento del possibile esonero del norvegese. Il Newcastle, dal canto suo, come alternativa starebbe pensando a Simeone, con Berta nel ruolo di ds, sempre dall’Atletico Madrid.