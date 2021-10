DIRETTA Champions League, Porto-Milan | Segui la cronaca LIVE

Per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, il Milan di Pioli vola in Portogallo per affrontare il Porto

Dopo le sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid, quest’ultima condita da moltissime polemiche per la direzione arbitrale, il Milan affronta il Porto per la terza giornata della fase a gironi della Champions League.

I rossoneri di Stefano Pioli, privi dell’infortunato Maignan e con Theo Hernandez e Brahim Diaz fermi ai box a causa del Covid-19, arrivano a questo fondamentale appuntamento per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale dopo la vittoria in rimonta contro il Verona ottenuta in campionato. Di contro, i lusitani di Sergio Conceiçao hanno pareggiato con l’Atletico Madrid e sono stati sconfitti a domicilio dal Liverpool in questi primi due appuntamenti europei. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘do Dragao’ di Porto.

FORMAZIONI UFFCIALI PORTO-MILAN

PORTO (4-4-2): D.Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson. All. Conceiçao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.. All. Pioli

CLASSIFICA GRUPPO B: Liverpool 6 punti; Atletico Madrid 4; Porto 1; Milan 0