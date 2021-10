ESCLUSIVO | Calciomercato Sampdoria, obiettivo tedesco sulla fascia

Nome nuovo in ottica calciomercato Sampdoria. Il club di Ferrero si è messo sulle tracce dell’esterno tedesco Narey

Un mese senza vittorie. Un solo punto nelle ultime quattro giornate. La sconfitta nello scontro diretto contro il Cagliari rischia di aprire una crisi in casa Sampdoria. Il derby ligure di venerdì contro lo Spezia potrebbe essere un crocevia importante per la stagione dei blucerchiati in attesa del mercato.

Nella sessione di gennaio, infatti, i blucerchiati si candidano ad essere tra i protagonisti della campagna acquisti. Servono rinforzi a costi contenuti ed in tale ottica, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra un nuovo obiettivo sul taccuino dei dirigenti della Sampdoria. Si tratta di Khaled Narey, terzino destro tedesco classe 1994 che milita attualmente in patria nel Fortuna Dusseldorf. Nonostante i biancorossi non stiano andando benissimo nel campionato di Serie B, l’ex Amburgo si sta mettendo in mostra con 2 gol e 6 assist. La Samp proverà a portarlo in Italia in inverno, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di club teutonici, olandesi e turchi.