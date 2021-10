Serie A, Venezia-Fiorentina 1-0: decide Aramu, passo falso per Italiano

Serie A, Venezia-Fiorentina 1-0: i lagunari esultano con la rete di Aramu, brutta prestazione dei viola pericolosi solo nel finale.

Nel monday night di Serie A, tre punti preziosissimi nella corsa salvezza per il Venezia, che centra la prima vittoria casalinga del torneo e batte la Fiorentina per 1-0. Decisiva una rete di Aramu nel primo tempo contro una compagine viola poco brillante e che perde posizioni nella corsa all’Europa.

Gara molto equilibrata, entrambe le squadre provano a giocare ma a lungo si annullano. Nel primo tempo la Fiorentina riesce a essere pericolosa solo con una percussione di Bonaventura e conclusione deviata da Romero. Alla prima vera accelerazione, il Venezia passa: Henry scappa sul filo del fuorigioco, tap in facile per Aramu al secondo gol in campionato. Ripresa con difficoltà ancora maggiori se possibile per i viola, Vlahovic non si accende mai e qualche grattacapo per Romero arriva solo con tiri dalla distanza ma imprecisi. Sottil complica ulteriormente i piani di Italiano venendo espulso per doppia ammonizione (77′). Il Venezia ha un paio di chances in contropiede per chiuderla, la Fiorentina si aggrappa all’orgoglio e in inferiorità numerica trova le palle gol che non era riuscita a costruire in precedenza. Nico Gonzalez e Biraghi impegnano Romero, Vlahovic manda un sinistro a lato di un niente, ma finisce con l’esultanza del ‘Penzo’.

VENEZIA-FIORENTINA 1-0 – 36′ Aramu

CLASSIFICA: Napoli punti 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Fiorentina 12, Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Venezia 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4.