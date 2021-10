Ritorno immediato in panchina, Conte ha scelto la squadra

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco in Inghilterra: arriva l’ammissione su quello che sarebbe il grande obiettivo dell’ex ct

Dopo lo scudetto con l’Inter, Antonio Conte è diventato ‘lo scapolo d’oro’ del grande calcio. Insieme a Zidane, l’ex ct azzurro è forse il tecnico più importante a essere attualmente senza squadra. A lungo si è parlato di un suo clamoroso ritorno alla Juventus, così come di un approdo al PSG, al Real Madrid, il Tottenham e in queste ultime settimane anche al Barcellona. Ora Conte sta provando una nuova esperienza da opinionista televisivo per le partite di Champions League, ma in Inghilterra si parla parecchio del suo futuro. In particolare è stato accostato con forza al Newcastle che ora è passato in mano agli arabi, ma non solo.

Il Newcastle sogna Conte, ma lui aspetta il Manchester United

Secondo l’ex manager Jamie Redknapp, tra le voci su un assalto dei ‘Magpies’, il vero obiettivo di Antonio Conte sarebbe soltanto il Manchester United. L’ex allenatore dell’Inter tiene d’occhio tutte le possibilità, ma la sua attenzione è soprattutto sui Red Devils, con Solskjaer in un momento non felicissimo e sempre in bilico. Nonostante gli investimenti faraonici, allo United sembra mancare sempre qualcosa, anche e soprattutto in campo europeo. Per questo Conte avrebbe “un occhio puntato a quello che succede a Manchester”, come ha appunto ammesso Redknapp a ‘Sky Sport’.

“Non è facile scegliere ora il manager, penso che Steve Bruce non veda l’ora di essere esonerato dal Newcastle”, aggiunge l’ex manager del Tottenham che comunque sarebbe favorevole all’arrivo di Conte a St. James’ Park, anche se l’orientamento sembra proprio quello di un ‘no’ ai Magpies. L’ex terzino della nazionale e bandiera dei Red Devils Gary Neville, invece, non lo vedrebbe bene a Old Trafford: “È un grande allenatore ma certi manager sono adatti per certi club e non credo che Conte sia adatto allo United. E non credo che sceglieranno questa opzione, per me non è quello giusto“.