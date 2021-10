I tifosi del Napoli hanno salutato la partenza della squadra dall’hotel verso lo stadio per il match col Torino

La severa applicazione del regolamento d’uso dello stadio ‘Maradona’, con multe salate per gli ultras per il mancato rispetto del posto indicato sul biglietto o perché sprovvisti di mascherina, tiene il tifo organizzato lontano dalle curve. Gli ultras della Curva B allora hanno deciso di farsi sentire all’esterno dell’Hotel Palazzo Caracciolo, in cui il Napoli ha fatto il ritiro pre-partita. Cori di sostegno e un corteo di scooter per “scortare” il pullman del Napoli fino allo stadio dove alle 18 andrà in scena la sfida contro il Torino di Juric.