Serie A, Juventus-Roma 1-0: Kean fa sorridere Allegri ma che polemiche

La Juventus vince la quarta partita consecutiva e risale in classifica: decide Kean, ma quante polemiche su Orsato

La Juventus vince il big match contro la Roma e continua la sua risalita in classifica. La sfida è decisa da un gol di Kean (carambola su colpo di testa di Bentancur) che regala la quarta vittoria consecutiva ad Allegri. Una partita molto combattuta e in cui non sono mancate le polemiche. Tante sono concentrate sul calcio di rigore concesso alla formazione giallorossa: Orsato fischia il penalty proprio quando Abraham calcia verso la porta, battendo Szczesny. Dal dischetto Veretout si vede parare il tiro dal portiere polacco e così il risultato non cambia. Nella ripresa la partita resta equilibrata e arrivano altre polemiche per un presunto contatto Chiellini-Pellegrini in area bianconera: l’arbitro e il Var giudicano non da sanzionare l’intervento del difensore. Finisce così 1-0 Juventus-Roma con Mourinho furioso per i tre minuti di recupero.

JUVENTUS-ROMA 1-0: 16′ Kean (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 24, Milan 22 punti, Inter 17, Roma 15, Juventus, Lazio e Atalanta 14, Fiorentina* e Bologna 12, Udinese e Empoli 9, Torino, Verona e Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria e Cagliari e Genoa 6, Venezia* 5, Salernitana 4