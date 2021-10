Infortunio in Cagliari-Sampdoria, esce dal campo in lacrime

Nonostante il gol in apertura, inizia con una tegola per Mazzarri Cagliari-Sampdoria: infortunio e giocatore uscito in lacrime

Parte forte il Cagliari, che contro la Sampdoria trova il vantaggio dopo appena 4′: cross di Keita Balde e tap-in vincente di Joao Pedro. Eppure per Walter Mazzarri la felicità dura pochissimo: infortunio e cambio in lacrime. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La partita di Dalbert, infatti, è durata appena 11′: l’esterno ex Inter e Fiorentina ha dovuto lasciare il campo per un infortunio a seguito di un contrasto con Colley. Il francese è uscito tra le lacrime, esprimendo così la propria delusione per dei problemi fisici che sembrano non dargli tregua.