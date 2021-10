Newcastle-Tottenham, paura sugli spalti e partita interrotta: cosa è successo

Paura sugli spalti durante Newcastle-Tottenham per il malore che ha colto un tifoso e notato prontamente da Reguilon: partita sospesa

Tanta paura sugli spalti del St. James’ Park durante Newcastle-Tottenham. Verso il finale di primo tempo, attorno al 40′, la partita si è fermata per alcuni minuti e addirittura le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Un tifoso infatti è stato colto da malore e ha attirato le attenzioni dei calciatori in campo, che hanno fatto sì che ci fosse l’intervento dei medici. Un episodio che ha senza dubbio fatto vivere con grande apprensione il finale di primo tempo, ma che ha soprattutto evidenziato la prontezza, lucidità e la grande umanità di un giocatore del Tottenham.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Paura in Newcastle-Tottenham: malore per un tifoso, Reguilon ferma la partita

È stato Sergio Reguilon, terzino degli Spurs ex Real Madrid e Siviglia, ad accorgersi che qualcosa stava succedendo sugli spalti, quando il risultato era di 2-1 per il Tottenham. In tribuna c’era movimento, per questo lo spagnolo non ha rimesso subito in gioco il pallone e si è fermato per capire meglio, intuendo anche la possibile gravità della situazione. Reguilon ha così attirato l’attenzione di compagni e avversari, ma soprattutto dell’arbitro che ha quindi dato il via all’intervento degli staff delle due squadre. Subito il tifoso è stato rianimato sulle tribune con un defibrillatore mentre i giocatori in campo si sono prima raccolti in panchina e poi sono rientrati negli spogliatoi con la partita ufficialmente sospesa. Poi il tifoso è stato trasportato in ospedale. La partita quindi è poi ripresa, ma di certo resta il gesto di Reguilon che potrebbe davvero aver salvato la vita a una persona.