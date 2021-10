Il Napoli rischia di interrompere la sua striscia di vittorie, ma ci pensa ancora Osimhen: 1-0 al Torino, Spalletti centra l’ottava e torna primo

Girandola di emozioni al ‘Maradona’ in Napoli-Torino, nonostante il risultato che dice solo 1-0. Le due formazioni danno vita a una partita maschia, tignosa, di buoni contenuti tecnici e di grande attenzione. I granata fanno benissimo in difesa, gli azzurri faticano in avanti ma a centrocampo sembrano in buona condizione. A sbloccare la partita può essere subito Lorenzo Insigne, che però dal dischetto commette l’ennesimo errore e si fa parare il possibile vantaggio da Milinkovic-Savic.

Il Napoli ci prova e nella ripresa troverebbe pure il vantaggio, ma la zuccata di Di Lorenzo è viziata da un fuorigioco. Nel mezzo anche il Torino ha un paio di grandissime occasioni, soprattutto con Brekalo. Alla fine la partita, equilibratissima, la decide un altro colpo di testa, stavolta di Victor Osimhen che risolve un flipper stranissimo in area dopo un’azione super degli azzurri. Il Napoli vince 1-0 e centra l’ottava vittoria in otto partite, continuando la cavalcata in testa alla classifica controsorpassando il Milan.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 24, Milan 22 punti, Inter 17, Roma* 15, Lazio e Atalanta 14, Fiorentina* e Bologna 12, Juventus* 11, Udinese e Empoli 9, Torino, Verona e Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria e Cagliari e Genoa 6, Venezia* 5, Salernitana 4