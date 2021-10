Napoli-Torino, infortunio con ricaduta | Esce in lacrime

Dopo pochi minuti Napoli-Torino perde subito un protagonista assoluto della partita, uscito addirittura in lacrime

Partita fondamentale per il Napoli, che ospita il Torino per provare a centrare l’ottava vittoria in otto partite di campionato. Anche per sfruttare la sconfitta dell’Inter con la Lazio e per tornare davanti al Milan. Una partita con tanti significati, contro una squadra ostica che ha cominciato in maniera positiva la stagione. Una possibilità importante per Spalletti di arrivare ai prossimi scontri diretti – a partire da Roma-Napoli di domenica prossima – con più punti possibili. Ma già nei primi minuti della partita del ‘Maradona’ uno dei protagonisti è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio che rischia di preoccupare.

Napoli-Torino, infortunio Mandragora: il centrocampista fuori in lacrime

Si tratta di Rolando Mandragora, fuori dopo solo sette minuti di gioco per fare posto a Kone in seguito a un infortunio al ginocchio. Dentro lo staff medico del Torino, con la manovra del medico per verificarne le condizioni. La paura per l’ex giocatore della Juventus è ovviamente legata agli infortuni, compresa l’operazione al crociato, che hanno fermato la crescita di un giocatore molto importante. Mandragora è uscito dal campo in lacrime, quasi pregando di non rivivere l’incubo. Un ko molto pesante a livello tecnico per Juric, che perde il leader a centrocampo e uno dei due giocatori più decisivi e fondamentali in rosa. E tra meno di dieci giorni c’è Milan-Torino.