Napoli-Torino, i convocati di Spalletti: due rientri last minute

Napoli-Torino, Luciano Spalletti dirama la lista dei convocati per la sfida con i granata: due azzurri recuperati.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Napoli in campo alle 18 al ‘Maradona’ contro il Torino, per cercare di riprendersi il primato in classifica momentaneamente detenuto dal Milan. Azzurri che intendono centrare l’ottava vittoria di fila di un grande avvio di campionato, Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni per la sfida con i granata con due recuperi dell’ultimo momento.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Torino, furia Spalletti: dichiarazioni al veleno sul caso Insigne

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ci saranno infatti Petagna, che ha riassorbito la contrattura patita tre giorni fa, e Lobotka, che torna a disposizione dopo oltre un mese. Fuori invece Manolas e Ounas. L’elenco completo: Marfella, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.