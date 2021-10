DIRETTA Serie A, Empoli-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Per l’ottava giornata del campionato di Serie A, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Dopo la pausa per le Nazionali, tornano in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A l’Empoli e l’Atalanta. Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli sono reduci dalla sconfitta contro la Roma di José Mourinho lontano dalle mura amiche e veleggiano a metà classifica a quota 9 punti. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno due lunghezze di vantaggio sugli avversari di oggi, sono stati battuti a domicilio dal Milan nel turno precedente e cercano la vittoria, che manca dal 21 settembre scorso (2-1 casalingo al Sassuolo), per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Castellani’ di Empoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI EMPOLI-ATALANTA

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Haas; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 22 punti, Napoli 21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* 14, Fiorentina 12, Juventus Atalanta e Bologna 11, Empoli 9, Torino Udinese e Verona* 8, Sassuolo e Spezia* 7, Sampdoria* e Cagliari* 6, Genoa e Venezia 5, Salernitana* 4

*Una partita in più