DIRETTA Serie A, Cagliari-Sampdoria | Segui la cronaca LIVE

Si apre la domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A col ‘lunch match’ tra il Cagliari di Mazzarri e la Sampdoria di D’Aversa

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dopo le gare del sabato, è tempo di scendere in campo per questa domenica con le partite valide per l’ottava giornata del campionato di Serie A: apre la sfida tra il Cagliari e la Sampdoria. I sardi di Walter Mazzarri, reduci dal pareggio interno contro il Venezia, sono desolatamente all’ultimo posto in classifica e hanno bisogno di conquistare i tre punti. Stesso discorso per i blucerchiati di Roberto D’Aversa, distanti tre lunghezze in classifica, che non conquistano la vittoria dal 19 settembre scorso (3-0 in casa dell’Empoli). Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-SAMPDORIA

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Keita, JoAo Pedro. All.: Mazzarri.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Askildsen, Da Silva, Thorsby; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 22 punti, Napoli 21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* 14, Fiorentina 12, Juventus Atalanta e Bologna 11, Empoli 9, Torino Udinese e Verona* 8, Sassuolo e Spezia* 7, Sampdoria* e Cagliari* 6, Genoa e Venezia 5, Salernitana* 4

*Una partita in più