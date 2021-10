Due panchine a rischio in Serie A, giornata decisiva per l’esonero

Dopo gli esoneri di Di Francesco e Semplici, la Serie A rischia di salutare altri due allenatori: oggi potrebbe essere la giornata decisiva

Questa Serie A ha già fatto due vittime tra gli allenatori, con Eusebio Di Francesco e Semplici che sono stati sollevati dai rispettivi incarichi. Il Verona ha deciso di affidarsi a Tudor, mentre il Cagliari ha affidato la panchina a Walter Mazzarri. Proprio i sardi potrebbero aver contribuito ad una nuova sentenza in panchina: oggi si decide tutto.

Calciomercato Serie A, a rischio Castori | Anche D’Aversa in bilico

Come rivelato da 'Sky Sport', la Salernitana starebbe facendo delle riflessioni sulla panchina di Castori: la sconfitta contro Lo Spezia potrebbe essere pagata con l'esonero. Molto nervoso, poi, è apparso anche Roberto D'Aversa: la Sampdoria ha perso contro il Cagliari ed il tecnico è stato anche espulso per proteste nel finale. Il rischio che la Serie A stia per salutare altri due allenatori si fa sempre più attuale.

La posizione più fragile sembra essere quella di Castori, che dalle ultime notizie appare molto vicino all’esonero. Sempre secondo ‘Sky Sport’, infatti, la Salernitana sarebbe in contatto con Stefano Colantuono.