I consigli al Fantacalcio per l’ottava giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, all’ottava giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, riprende il campionato di Serie A, con l’ottava giornata di campionato. Sarà un turno pieno di incognite, anche per il Fantacalcio, con tanti calciatori che rischiano il forfait. Si parte sabato alle ore 15.00 con la sfida salvezza Spezia-Salernitana ma le attenzioni sono soprattutto puntare su Lazio-Inter e Milan-Verona. Domenica c’è la super sfida tra Mourinho e Allegri. Il Napoli, invece, ospita il Torino. Il turno andrà in archivio con Venezia-Fiorentina.

Spezia-Salernitana sabato ore 15

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Nikolaou, Hristov, Kiwior, Ferrer; Nguiamba, Kovalenko; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, M. Coulibaly; Kastanos; Simy, Djuric.

Hot: Gyasi e Djuric sono i giocatori più in forma delle due squadre

Not: Le due difese non ci convincono

Sorpresa: Kastanos può essere la vera sorpresa

Lazio-Inter sabato ore 18

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Hot: Luis Alberto e Barella garanzie assolute!

Not: Bastoni potrà andare in seria difficoltà

Sorpresa: Calhanoglu a Roma ha sempre fatto bene

Milan-Verona sabato ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Giroud va schierato, così come Barak nel Verona

Not: Montipò non è il vostro portiere per questa giornata

Sorpresa: Occhio ai colpi di testa di Simon Kjaer

Cagliari-Sampdoria domenica ore 12.30

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Quagliarella, Caputo.

Hot: Keita sembra in ottima forma ed è anche ex. Ok Caputo

Not: Godin sta vivendo un periodo da incubo

Sorpresa: Lykogiannis è un cecchino sui calci da fermo

Empoli-Atalanta domenica ore 15

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Henderson, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Hot: Bajrami e Malinovskyi possono dire la loro!

Not: Demiral prende troppi cartellini

Sorpresa: Muriel torna ad essere assolutamente schierabile

Genoa-Sassuolo, domenica ore 15:00

GENOA (4-4-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Bani, Criscito; Kallon, Rovella, Badelj, Fares; Destro, Ekuban.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Hot: Criscito non si discute. Ok Fares, Berardi e Djuricic

Not: Badelj difficilmente vi regalerà gioie!

Sorpresa: Caicedo può stupire fin da subito e prendersi il Marassi

Udinese-Bologna, domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Hot: Pereyra è sempre una buona idea. Sì a Hickey, Arnautovic e Larsen

Not: Becao si può lasciare fuori

Sorpresa: Date fiducia a Beto, può dar fastidio alla difesa rossoblu

Napoli-Torino, domenica ore 18:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Belotti.

Hot: Osimhen-Insigne per i bonus. Ansaldi ci può stare

Not: Tenete fuori Rodriguez

Sorpresa: Singo può far male con la sua velocità

Juventus-Roma, domenica ore 20:45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Hot: Chiesa-Pellegrini, bonus azzurri! Cuadrado-Zaniolo promossi!

Not: Bentancur non porta bonus, lasciatelo fuori

Sorpresa: Mancini può tornare. a metterci la testa

Venezia-Fiorentina, lunedì ore 20:45

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Hot: Il mercato non condizionerà Vlahovic! Sì a Gonzalez e Busio

Not: Meglio non rischiare Romero

Sorpresa: Aramu per il primo bonus pesante in A