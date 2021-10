Calciomercato, UFFICIALE: il Newcastle annuncia l’allenatore

Le ultime di calciomercato si concentrano sul Newcastle, appena acquistato dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita

Con un comunicato la neo proprietà del Newcastle, il fondo arabo Pif, ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Nuovo non proprio, perché in realtà è stato per ora confermato ufficialmente quello che c’era già e che era dato a rischio esonero, vale a dire Steve Bruce.

“(…) Abbiamo incontrato Steve e i giocatori lunedì dando loro il tempo e lo spazio questa settimana per concentrarsi sulla preparazione per quella che è una partita molto importante domenica – le parole di Amanda Steveley, braccio esecutivo del fondo sovrano dell’Arabia Saudita – Steve è stato molto professionale, lui e il suo team di allenatori prenderanno la squadra domenica. Se apporteremo modifiche in futuro, Steve sarà il primo a saperlo ma, nel frattempo, gli auguriamo buona fortuna nella sua 1000esima partita da allenatore”.

Per la panchina del Newcastle, in chiave però futura, ovvero a partire della prossima stagione un candidato fortissimo rimane sempre Antonio Conte.