L'annuncio di Pochettino sul futuro di Kylian Mbappe

Pochettino torna a parlare del futuro di Mbappe: ecco le dichiarazioni dell’allenatore del PSG

Mauricio Pochettino spera ancora nel rinnovo di Kylian Mbappe. La stella francese ha recentemente confermato la sua richiesta di lasciare il PSG, ma il tecnico argentino non si dà per vinto: "Lui ci ha fatto sapere la sua posizione un paio di mesi fa, ma nel futuro può cambiare. Il club ha la speranza e la capacità di sedurlo – ha dichiarato a 'El Partidazo de COPE' – di offrirgli tutti gli strumenti perché sia felice e si goda il calcio. Poi sarà lui a decidere, ma le possibilità che possa cambiare idea ci sono".

“Kylian è al livello di Messi e Cristiano Ronaldo“, assicura Pochettino. E sull’ex Barcellona aggiunge: “Il Pallone d’Oro dovrebbe andare a lui, con Lewandowski e Ronaldo sul podio. Lo direi anche se non allenassi Messi”.