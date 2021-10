Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 per parlare della Nations League e non solo

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 19, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie.

E’ finalmente tempo di pensare alla Serie A e alle importanti sfide del weekend. Ci sarà spazio, chiaramente, anche per tutte le ultime news di calciomercato su Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Marco Giordano, affiancato dai nostri Giulia Giroldini, Andrea Gariboldi e Fabrizio Biasin. Come ospiti ci saranno i colleghi Enrico Camelio, Michael Cuomo e Umberto Chiariello