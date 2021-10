Sampdoria, Ekdal sicuro: “Voglio giocare con mio fratello, in Italia o altrove”

Sampdoria, il messaggio di Albin Ekdal: il centrocampista sogna di giocare con il fratello Hjalmar, difensore del Djurgaden

“Voglio giocare con mio fratello. Non so se sarà in Italia, in Nazionale o nel Djurgarden, ma è la mia volontà”. A lanciare il messaggio è Albin Ekdal. Il centrocampista svedese, sotto contratto con la Sampdoria sino al prossimo giugno, parla chiaro e apre le porte ad un possibile addio ai blucerchiati e alla Serie A.

Intervenuto all’emittente svedese ‘Sportbladet’, Ekdal ha così parlato del suo futuro: “Sono tifoso da sempre del Djurgarden e vedere mio fratello con quella maglia mi ha reso orgoglioso. Ho sempre saputo che ce l’avrebbe fatta”. Il fratello Hjalmar, classe 1998, difensore centrale, è infatti un nuovo volto del club di Stoccolma. “Sta crescendo molto, gli do consigli. Spero di poter presto giocare con lui, che sia in Nazionale, nel Djurgarden o in Italia”. E a proposito di futuro, Ekdal ha rivelato di voler tornare in patria: “Mi piacerebbe indossare la maglia del Djurgarden in futuro, sarei molto motivato. E’ qualcosa che ritengo possibile possa accadere nei prossimi anni”.