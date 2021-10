Le prossime sessioni di calciomercato avranno ancora al centro i bomber: Inter, Juventus e Milan possono darsi battaglia per un attaccante gratis

Nel calciomercato estivo la big Serie A ha dato vita a una sessione decisamente centellinata, con operazioni mirate ma senza esagerare. L’Inter ha dovuto sostituire Lukaku e Hakimi, ma senza fare follie, così come il Milan ha aggiunto giocatori low cost o confermato gente come Tomori e Brahim Diaz. E la Juventus, nonostante l’addio di Cristiano Ronaldo non si è sbottonata più di tanto tra Locatelli e Kean. Tutte, però, in attacco nei prossimi mesi dovranno rivedere qualcosa. I nerazzurri devono risolvere la questione Sanchez, ormai spesso ai box e di poche certezze, oltre a Dzeko che va verso i 36 anni e andrà sostituito. I rossoneri presto dovranno fare a meno di Ibrahimovic, con Pellegri arrivato solo in prestito. I bianconeri, invece, si troveranno di fronte a una scelta definitiva su Morata e Kean, e molto dipenderà da questa stagione.

Lacazette ha deciso: addio gratis all’Arsenal. Inter, Juve e Milan alla finestra

Tradotto, tutte sono alla ricerca di un calciatore di un certo livello ma a prezzi molto contenuti. Nei mesi scorsi si è parlato spesso di Alexandre Lacazette, francese dell’Arsenal che però in questo inizio di stagione è stato poco impiegato da Arteta. L’ex Lione ha il contratto in scadenza nel 2022, è stato offerto ripetutamente anche alle italiane, Roma compresa, non trovando però grandissimi riscontri. Secondo ‘football.london’, Lacazette avrebbe definitivamente deciso di non firmare il rinnovo con l’Arsenal.

Questo vuol dire che da febbraio potrà firmare da ‘free agent’ per la prossima stagione. Una prospettiva golosaper un giocatore importante ed esperto che ha da poco compiuto 30 anni. I Gunners proveranno a riproporlo a gennaio per monetizzare, ma vista la possibilità concreta di prenderlo gratis tra qualche mese, quella dei londinesi sembra un’impresa. A questo punto Juventus, Milan e Inter potrebbero tornare in gioco per completare il reparto con Lacazette, un giocatore ‘europeo’ in grado di dare comunque garanzie senza svenarsi. La sfida ovviamente passerebbe sul piano dell’offerta di ingaggio, che potrebbe incappare in una piccola ‘asta’ viste le papabili offerte anche da altri campionati.