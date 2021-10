C’è già l’accordo: lascia il Milan nel calciomercato di gennaio

Accordo verbale già trovato con il club spagnolo: il Milan può cedere un calciatore alla riapertura del calciomercato

Oltre a fare i conti con il complicato rinnovo di Kessie, per il quale si parla anche di un possibile addio a gennaio, il Milan potrebbe veder partire un altro calciatore nel calciomercato invernale. Samu Castillejo, infatti, potrebbe far ritorno in Spagna. Ne parla ‘as.com’ che racconta di un accordo verbale già trovato tra l’esterno spagnolo e il Getafe. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Belotti andrà al Milan ad una condizione

Già accostato al club di Madrid la scorsa estate, a gennaio l’affare potrebbe andare in porto. Castillejo in questa prima fase di stagione ha giocato soltanto un minuto contro il Cagliari. Un impiego che conferma come Pioli non abbia cambiato idea e non lo consideri un elemento fondamentale per il Milan. L’accordo tra lui e il Getafe sulla parola c’è, ora toccherà ai club trovare l’intesa per sancire l’addio dell’esterno ai rossoneri.