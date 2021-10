Donnarumma alla Juventus “scoppia l’amore” ma c’è la critica: “Squallido”

Donnarumma applaudito all’Allianz Stadium ma il comportamento dei tifosi accende la polemica social: “Squallido”

I fischi di ‘San Siro’ dimenticati. Gigio Donnarumma si è preso la sua rivincita all’Allianz Stadium grazie a Italia-Belgio. Prima la fascia di capitano della Nazionale, visto che era il calciatore con più presenze in campo, quindi l’accoglienza dei tifosi presenti sugli spalti. Applausi e cori per il portiere del Paris Saint-Germain, un incitamento che ha ricordato quello riservato a Ronaldo nell’ultimo anno al Real Madrid prima di trasferirsi alla Juventus.

Quello che potrebbe accadere anche con Donnarumma anche se il comportamento dello stadio non è andato giù a tutti. Così mentre i tifosi juventini sognano l’approdo dell’estremo difensore ex Milan a Torino, c’è chi critica in maniera anche pesante l’accoglienza ricevuta. “L’incitamento dei tifosi juventini per Donnarumma è squallido quanto i fischi dei milanisti” scrive un utente mentre altri lo vedono già vestito di bianconero.

Ecco alcuni tweet:

L’incitamento dei tifosi juventini per Donnarumma è squallido quanto i fischi dei milanisti #ItaliaBelgio — Ivan Parlongo (@ivanparlongo) October 10, 2021

Più applausi e cori per Donnarumma in 55 minuti che a Sczcoso in 5 stagioni. LA TATTICA CHE CI HA PORTATO CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO A TORINO. pic.twitter.com/M3RXl4th47 — a n d. ۞ (@jaimelvannister) October 10, 2021

Non ce ne frega niente se applaudono a donnarumma, ogni volta che tornerà a San siro se ne prenderà di tutti i colori — ari (@icewithes) October 10, 2021

a Torino fanno i cori pro Donnarumma, effettivamente è a casa sua. — giorgia 👻 (@sparklylouis) October 10, 2021

Dai @gigiodonna1 ancora qualche mese e potrai difendere quella porta e finirà questa pagliacciata del voler andare a Parigi per ambizione nella giocare con messi, Neymar, Ramos. Dillo che il tuo sogno era giocare con rabiot Ramsey e mckennie — Fra (@Fra_Valente_cek) October 10, 2021

Donnarumma applaudito all’Allianz Stadium? come fu per Cristiano? e per De Ligt? mhh 🧐 #ItaliaBelgio — PæP (@pepsium7) October 10, 2021

Applausi x donnarumma e lui ricambia ahahahahahahhah che schifo i gobbi vergognosi ahahahahhaha vai vai @gigiodonna1 che altro che l’altra sera …ci saranno 70 mila persone a fischiarti, se ti va bene — Il carro di Messias (@Ilcasciavit1) October 10, 2021

Visto che oggi Torino è la sagra dell’ipocrisia voglio sapere se quelli che applaudono Donnarumma sono gli stessi che finché era al Milan lo ripudiavano assolutamente dalla nazionale e litigavano con i milanisti perché era scarso #ItaliaBelgio — anna🌻 in lutto per SY e BO (@moondie_as) October 10, 2021

Gli Juventini con Donnarumma assumono il tipico atteggiamento, ben diffuso sulla penisola, da lecchini. Si sono scordati di “SonO SeMPre LoRoooO” di qualche anno fa — MAGICAL MILAN 🚨 (@milan_magical) October 10, 2021

Scoppia l’amore tra Gigio e lo Stadium. Non mi pare follia pensare che possa essere il preludio di un trasferimento di Donnarumma alla Juve la prossima estate — Giulio Mola (@GiulioMola) October 10, 2021

La sensazione netta che #Donnarumma sia un portiere oggi mediocre è forte. Soffre e si vede. O quantomeno ha uno stato di forma imbarazzante. Però non bisogna dirlo, anzi bisogna osannarlo in diretta durante le telecronache della nazionale. — Andrea Mastrantoni (@6xsempre) October 10, 2021