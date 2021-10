Juventus, Allegri spera: ecco come e perché può tornare

La Juventus a caccia costante di rinforzi di qualità e spessore: da non escludere qualche ritorno eccellente, con Allegri come sponsor

La Juventus in estate ha deciso di puntare tutto su Manuel Locatelli, unico vero grande acquisto dei bianconeri se si esclude l’arrivo di Moise Kean in extremis dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Cherubini ha puntato tutto sul centrocampista azzurro e fino ad ora i frutti si sono già visti, con due gol consecutivi che sono valsi quattro punti contro Sampdoria e Torino. Ma per tornare competitivi ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, inevitabilmente Massimiliano Allegri chiede ulteriori sforzi alla società. Che comunque dovrà smaltire anche qualche giocatore costoso che non è pienamente al centro del progetto, come Ramsey. Il sogno è quello di un ritorno di Paul Pogba, non impossibile sulla carta ma molto complicato se si pensa all’aspetto economico. Ma non è l’unico ritorno studiato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Pjanic può tornare: ecco come

In estate fino all’ultimo è stato anche in ballo il rientro di Miralem Pjanic alla Continassa, dopo un solo all’anno dallo scambio con Arthur sulla via di Barcellona. I contatti sono stati fitti, si è lavorato molto su questa pista ma senza trovare la quadra. Il bosniaco alla fine ha lasciato i blaugrana ma per andare al Besiktas. ‘Mire’ è ovviamente titolare in Turchia, ma è comunque in prestito e la porta Juventus non è assolutamente chiusa del tutto. Un paio di giorni fa Pjanic ha fatto una “visita di cortesia” alla Continassa, scatenando ovviamente le fantasie di calciomercato. L’estate prossima se ne potrà riparlare: il 31enne conosce ovviamente benissimo l’ambiente bianconero, così come conosce a menadito i metodi di Allegri. Che non vedrebbe l’ora di riabbracciarlo, è un suo pallino.

Però ci sono degli aspetti da valutare, a partire da quelli economici: col Barcellona c’è un contratto fino al 2024, gli spagnoli non possono permettersi una minusvalenza tanto importante dopo i 60 milioni spesi solo un anno fa. Per questo andrà trovato comunque l’accordo con i catalani, ma la Juventus in questo senso difficilmente accetterà una formula lontana da una cessione gratis o quasi, magari con indennizzo. E poi l’ingaggio da 8 milioni che comunque non è semplice da affrontare in un momento di necessaria politica di abbattimento del monte stipendi. La Juve dovrà quindi mettere sul tavolo gli ostacoli economici e i benefici tecnici, che farebbero senza dubbio contento Allegri. Ma in tutto questo c’è anche da considerare che, con un giocatore così ‘pesante’, inevitabilmente Cherubini dovrebbe sfoltire parecchio la rosa a centrocampo. Bentancur, Rabiot, Ramsey, McKennie: da qui uno o due nomi dovrebbero uscire per fare spazio al bosniaco.