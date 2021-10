Qualificazioni Mondiali, bene laSvizzera: la classifica del girone dell’Italia

La Svizzera batte 2-0 l’Irlanda del Nord e si porta a tre punti dall’Italia con una partita in meno: la classifica del girone

La Svizzera batte 2-0 l’Irlanda del Nord e si porta a tre punti dall’Italia nel girone C ma con una partita in meno. La Nazionale elvetica approfitta della superiorità numerica (espulso Lewis al 37′ per doppia ammonizione, la seconda per perdita di tempo) e trova la rete del vantaggio sul finire della prima frazione di gioco con Zuber. Nella ripresa la squadra di Yakin sfiora più volte il raddoppio che arriva soltanto in pieno recupero con Fassnacht in contropiede. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Con questi tre punti la Svizzera sale a quota 11 con cinque gare disputate, mentre l’Italia resta prima con 14 punti in sei gare. Tagliata fuori l’Irlanda del Nord che è terza con cinque punti in cinque gare. In caso di arrivo a pari punti tra Italia e Svizzera, decideranno gli scontri diretti (il secondo è in programma a novembre) e, in caso di ulteriore parità, la differenza reti che al momento premia gli azzurri.

Svizzera-Irlanda del Nord 2-0: 45’+2 Zuber (S), 91′ Fassnacht (S)

Classifica Girone C: Italia 14 (6), Svizzera 11 (5), Irlanda del Nord 5 (5), Bulgaria 5 (6), Lituania 3 (6)