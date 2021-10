Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia di Deschamps, è risultato positivo al Coronavirus alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna

Brutta tegola per la Francia di Didier Deschamps che, con un comunicato attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso nota la positività al Covid-19 di Adrien Rabiot, centrocampista centrale della Juventus di Massimiliano Allegri. L’ex giocatore del PSG salterà quindi la finalissima di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non solo, visti i tempi consueti di negativizzazione, Adrien Rabiot, molto probabilmente, potrebbe saltare anche il rientro in Serie A della Juventus dopo la sosta per le nazionali. La prossima settimana sarà decisiva per valutare le sue condizioni.