De Zerbi: "Locatelli si sente il più forte di tutti. E Raspadori..."

De Zerbi ha parlato dei gioielli cresciuti nel suo Sassuolo. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dello Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi si racconta al ‘Corriere dello Sport’. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk ha anche parlato dei tanti talenti cresciuti al Sassuolo, da Locatelli e Berardi a Raspadori: “Locatelli ha una sensibilità non comune e una sana consapevolezza di sé. E sottolineo sana. Non si tratta di presunzione, possiede quel pizzico di narcisismo che serve, si sente il più forte di tutti e sa gestire bene questo aspetto. È di una maturità fuori dal comune”. E su Berardi: “Mi ha sorpreso più di Loca. Per la sua personalità, come si è imposto in Nazionale. È un ragazzo d’oro”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infine, su Raspadori: “Mi ha colpito e mi ha entusiasmato il fatto che sia riuscito a convincere i più diffidenti. I tanti che quando pensano a un centravanti lo immaginano sopra l’1 e 85 e gli 80 chili. Giacomo è molto bravo e ha forza, la stessa gamba di Cassano. Ha tecnica, impegno e professionalità”.