Gavi è il nuovo fenomeno del calcio spagnolo e del Barcellona: i blaugrana stanno già lavorando a un nuovo contratto per respingere gli assalti delle big

Contro l’Italia ha brillato la stella di Gavi, classe 2004 che ha lasciato tutti a bocca aperta, da Luis Enrique a Roberto Mancini passando per i giocatori azzurri. Tutti hanno speso parole di grande stima nel postpartita e intanto il Barcellona se lo coccola. I blaugrana sanno di avere un gioiello clamoroso nella propria rosa, cresciuto nelle giovanili della cantera dopo averlo preso quando aveva solo 12 anni dal Betis. Il rapporto tra le parti è ottimo, sia il giocatore che il club hanno deciso di cominciare e continuare un percorso importante insieme, allontanando anche tutte le sirene delle big che suonano già da tempo. Sia club tedeschi che inglesi seguono Gavi da tempo: secondo il ‘Mundo Deportivo’, Chelsea e Manchester City inviano osservatori ogni giorno, pronti a fare anche offerte importanti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Fino ad ora sia il giocatore – con il suo agente Ivan De La Pena – sia il Barcellona hanno sempre rifiutato. Questo perché la volontà è quella di rinnovare il contratto: i blaugrana vorrebbero farlo salire di livello economico e tecnico al pari di un componente fondamentale della prima squadra. Ora il contratto scade nel 2023, l’intenzione è andare anche oltre questa scadenza: i catalani speravano in un rinnovo a vita, un po’ accaduto per Balde, ma è comunque un’ipotesi difficile. Così come la clausola da 50 milioni dovrà essere necessariamente alzata ad almeno 100. Ma al Camp Nou c’è la netta consapevolezza di avere il futuro in casa, una sorta di nuovo Messi, o meglio di nuovo Iniesta vista la posizione in campo.