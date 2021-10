CMIT TV | Il Fantacalcio di Calciomercato.it: SEGUI l’asta LIVE su Twitch

Oggi alle 16 in diretta l’asta ‘interattiva’ del Fantacalcio della nostra redazione: il live su CMIT TV

Con la sosta per le nazionali il rischio astinenza da Fantacalcio è altissimo. Per questo alle ore 16 sulla CMIT TV andremo in diretta con la nostra asta, che vedrà la partecipazione della redazione di Calciomercato.it. Un pomeriggio senza esclusione di colpi (e di rilanci) per sfidarci e divertirci su Twitch insieme a voi, che potrete commentare e consigliarci in diretta.

L’asta è ormai diventata da tante stagioni una tradizione per milioni di fantallenatori, oltre che tra i momenti più attesi dell’anno. Dalla direttrice Eleonora Trotta a Marco Giordano, Francesco Iucca, Ciro Troise e Giulia Giroldini: saranno ben dodici i partecipanti divisi in otto squadre per questa asta e una lega interattiva dove anche voi continuerete a essere protagonisti durante la stagione. L’appuntamento è alle ore 16 sul nostro canale Twitch!