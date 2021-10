Venezia, in arrivo l’esperienza in porta: pista concreta

Il Venezia di Paolo Zanetti, in attesa del ritorno di Lezzerini, è pronto a rinforzare il roster dei portieri: in arrivo Sergio Romero

Mentre appare vicino al rientro Luca Lezzerini, fermato da un problema muscolare e sostituito da Niki Maenpaa in queste giornate prima della sosta, il Venezia si muove anche sul mercato dei portieri svincolati. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Sky Sport’, il club lagunare avrebbe avviato i contatti con Sergio Romero, 34enne ex estremo difensore del Manchester United e della Sampdoria, tra le altre. L’argentino, con passaporto comunitario, è stato accostato anche allo Spezia di Thiago Motta, ma in pole position per i liguri c’è Antonio Mirante, anch’egli libero da vincoli contrattuali dopo la fine dell’esperienza con la Roma.