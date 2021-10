La Serie A ritrova gli stadi pieni: l’annuncio di Costa

Il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa ha parlato dell’aumento della capienza degli stadi in Italia

Intervenuto a 'Radio Punto Nuovo', nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, è tornato a parlare del possibile aumento della capienza negli stadi: "L'Italia ha scelto di fare un percorso a tappe con la consapevolezza di non volere avere battute d'arresto. Credo che se il quadro continuerà ad essere positivo da qui a qualche settimana si arriverà al 100% di capienza negli stadi in Italia".

Costa non fa previsioni sulla capienza per Roma-Napoli e Inter-Juventus tra tre settimane: “E’ difficile farne ora. Dobbiamo accogliere con positività l’obiettivo del 75%. Il 100% confido di averlo nelle prossime settimane perché i dati sono positivi. Prima ci arriveremo e prima vorrà dire che il nostro Paese sarà tornato alla normalità. Il Decreto per il 75% verrà approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Dopo la sosta ci sarà spazio per più tifosi allo stadio”.