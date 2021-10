Bernardeschi falso nove: Mancini spiega la scelta nel pre-partita

Mancini affida l’attacco a Bernardeschi, che sarà affiancato da Chiesa e Insigne. Le parole del ct prima di Italia-Spagna

È ufficiale l’undici di Mancini che scenderà in campo per la semifinale di Nations League contro la Spagna. Il tridente offensivo è composto da Chiesa e Insigne, con Bernardeschi falso nove. Ai microfoni di ‘Rai Sport’, il commissario tecnico azzurro spiega la scelta: “Bernardeschi? Abbiamo già giocato così, abbiamo sempre fatto bene e non diamo punti di riferimento. Spagna? Momento diverso rispetto ad Euro 2020, lì venivamo da cinque partite faticose. La Spagna gioca bene, tecnicamente è una delle migliori. Spero sia una bellissima partita, vincerà chi se lo merita. Le sensazioni sono buone, come sempre prima di una partita importante come questa”.