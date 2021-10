Italia-Spagna in chiave calciomercato: ecco il giocatore più ‘desiderato’

Mancano poche ore all’attesa super sfida tra Italia-Spagna, stavolta però valevole per le semifinali di Nations League

Tutto pronto per Italia-Spagna, big match in programma stasera e valevole per le semifinali di Nations League. Tanti dei giocatori che scenderanno in campo stasera al ‘Meazza’ sono e/o saranno protagonisti anche sul calciomercato. Tra questi Lorenzo Insigne, alle prese come sappiamo con un tutt’altro che semplice – anche se sono stati fatti dei passi in avanti – rinnovo di contratto ancora in scadenza a giugno. Il capitano del Napoli è stato peraltro quello che ha preso più voti nel sondaggio Twitter di Calciomercato.it: il 42,9% dei nostri follower lo vorrebbe nella propria squadra del cuore.

Insigne è seguito, seppur a debita distanza, da Raspadori del Sassuolo. L’attaccante è un obiettivo concreto dell’Inter. Al terzo posto figura il suo compagno in maglia neroverde, Domenico Berardi sempre nei radar di Fiorentina e Milan. Il meno ‘desiderato’, quindi il meno votato (per lui il restante quanto risicato 6,1%), è invece Marcos Alonso del Chelsea, nei radar della stessa Inter così come della Juventus.