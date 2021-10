Ansia Milan, il triplo addio a zero che infiamma il calciomercato

Calciomercato Milan, i rossoneri alle prese con altri rinnovi di contratto oltre quello di Kessie: situazioni da decifrare.

Pausa nazionali e momento dei primi bilanci in casa Milan. Ottimo il rendimento in campionato, con il percorso quasi netto a parte il pareggio con la Juventus, in Europa sono arrivate due sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid ma piuttosto rocambolesche. Pioli ha intrapreso una strada positiva su cui intende continuare, fuori dal campo al lavoro anche la società per metterlo nelle migliori condizioni possibili. In questo momento, il core business è rappresentato dai rinnovi di contratto, situazione da valutare non soltanto per quanto riguarda Franck Kessie.

Calciomercato Milan, da Kessie a Romagnoli e Kjaer: il punto sui rinnovi

Quella dell’ivoriano è sicuramente la situazione più complessa da gestire, come conferma ‘Sky Sport’. Permane la distanza con l’entourage, l’unica soluzione è che il giocatore venga incontro alla società, altrimenti non potrà esserci punto d’incontro tra domanda e offerta e si arriverà all’addio. Anche per quanto riguarda Romagnoli, nonostante la volontà di trattenerlo, occorrerà capire come si svilupperà la trattativa. E avere a che fare con Raiola, è noto, non è mai facile. Spiragli decisamente migliori per Kjaer, dato che pare assodato che anche il danese voglia rimanere e dunque ci sono meno fretta e meno pressioni.