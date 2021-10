Serie A, stadi verso il 100 per cento della capienza: la data

La Serie A si prepara ad allargare ulteriormente la capienza degli stadi e sogna il ritorno totale del pubblico, il piano.

Giorni importanti per nuovi passi in avanti per il ritorno del pubblico negli stadi. Giovedì si terrà infatti il Consiglio dei Ministri nel quale, tra i vari provvedimenti, dovrebbe essere sancita l’apertura degli impianti all’aperto al 75%, facendola così scattare dal weekend del 16 e 17 ottobre, di ritorno dalla pausa nazionali. Ma non è finita qui e l’intenzione è procedere rapidamente verso il ritorno alla capienza totale.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha tratteggiato uno scenario in cui la deadline potrebbe essere la fine dell’anno, ma il mondo del calcio spinge per accelerare i tempi. Nei pensieri di Dal Pino e Gravina, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, c’è la data simbolica del derby di Milano del 7 novembre.