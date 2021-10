Calciomercato Juventus, clausola da 100 milioni | Acquisto folle

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Spagna hanno come protagonista la Juventus e uno dei migliori portieri del mondo

Szczensy ha ancora la totale fiducia di Allegri nonostante un avvio di stagione horror, quella della Juventus un po’ meno. Non a caso i bianconeri hanno cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di un degno erede del polacco, però blindatissimo da un contratto da 7 e passa milioni fino a giugno 2024. Dalla Spagna, per la porta bianconera, rilanciano addirittura il nome di Oblak, in forza all’Atletico Madrid.

Oblak è uno dei migliori portieri al mondo e ha un contratto coi ‘Colchoneros’ che scade fra un anno e mezzo. Fin qui non ci sono stati passi avanti per il rinnovo, così ecco le voci su un suo possibile addio alla fine di questa stagione. Lo spagnolo ‘Fichajes.net‘ parla proprio di Juventus – e del Manchester United – come sua eventuale prossima destinazione. L’operazione si presenta piuttosto complicata per ‘La Vecchia Signora’, se non altro perché l’Atletico non intende rinunciare a Oblak, in possesso di una clausola risolutiva da 100 milioni, né tantomeno svenderlo