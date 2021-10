Infortunio in Roma-Empoli, l’attaccante è costretto a lasciare il campo

Nel primo tempo di Roma-Empoli è arrivato un cambio per infortunio: l’attaccante non è riuscito a rimanere in campo

Non è iniziata nel migliore dei modi la sfida dell'Olimpico per i toscani, che al 29′ hanno perso Andrea Pinamonti per infortunio. Per l'ex attaccante dell'Inter si è trattato di un problema al flessore e Andreazzoli è stato costretto a sostituirlo con Mancuso.

La sfida tra Roma e Empoli, poi, è stata sbloccata dal solito Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si è confermato come il centrocampista più in palla della Serie A.