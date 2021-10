Juventus, futuro deciso per Dragusin: l’annuncio dell’agente

Arrivano importanti novità sul futuro di Radu Dragusin, l’agente del giocatore ha rivelato: “La Juventus è stata molto chiara”

Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato la Juventus è stata in dubbio sulla composizione che avrebbe avuto la sua retroguardia per questa stagione. Nel pacchetto difensivo bianconero, a parte i tre intoccabili, erano tutti sul mercato: alla fine, però, Rugani è rimasto e Radu Dragusin è passato in prestito alla Sampdoria. Nella giornata di oggi, l’agente del difensore rumeno ha parlato del futuro del proprio assistito e ha rivelato che è tutto già scritto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, l’agente di Dragusin: “La Samp aveva chiesto il riscatto, ma tornerà a Torino”

Ai microfoni di ‘Sport.ro’, ha parlato Florin Manea, agente di Radu Dragusin: “La Sampdoria aveva chiesto il diritto di riscatto che la Juventus non ha concesso, quindi tornerà a Torino la prossima estate”. I bianconeri, evidentemente, credono nel centrale classe 2002 e non vogliono perderne la proprietà. Dragusin sta facendo fatica a trovare spazio con i blucerchiati, ma l’agente non ha nessun rimpianto al riguardo: “In questo modo si farà le ossa, con tanta competizione. Gli allenamenti di Juventus e Sampdoria, infatti, sono più pesanti delle partite di Lega 1, e dieci volte di più delle partite dell’Under 21”.