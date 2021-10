CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare del prossimo turno di Serie A



Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 14, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in vista del weekend di Serie A, che vedrà la Juventus affrontare il Torino nel derby della Mole e l’anticipo tra Sassuolo e Inter. Commenteremo anche gli impegni europei di Milan, Napoli, Lazio e Roma e delle altre italiane. Non mancheranno anche le ultime sulla panchina del Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Maurizio Russo e da Andrea Gariboldi. Inoltre, avremo in collegamento dalla ‘Continassa’ anche l’inviato Giorgio Musso. Come ospite ci sarà Simone Togna, di ‘Tuttosport’.