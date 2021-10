Individuato il sostituto di Kessié sul mercato, il Milan paga la clausola

La situazione di Kessié resta in bilico ed il Milan inizia a guardarsi attorno: i rossoneri sarebbero pronti a pagare la clausola dell’erede

I rossoneri continuano la propria stagione andando su due binari diversi: da una parte c’è il campo, che dà rassicurazioni e speranze, dall’altra c’è il mercato con la situazione Kessié che continua a tenere banco. Il centrocampista ivoriano andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non arrivano passi avanti sul rinnovo. Il Milan avrebbe individuato il sostituto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, occhi su William Carvalho | Maldini paga la clausola

Secondo quanto rivelato da ‘ElGolDigital.com’, Maldini avrebbe individuato in William Carvalho il sostituto ideale di Kessié. I rossoneri sarebbero addirittura disposti a pagare la clausola da 25 milioni per consegnare il mediano del Betis a Stefano Pioli. Uno sforzo immediato sul mercato, per bloccare sul nascere qualsiasi problema di rosa sulla mediana. Il futuro del centrocampista ivoriano, quindi, appare sempre più lontano da Milano col passare delle settimane.